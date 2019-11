La Masella in Spain's eastern Pyrenean region became the first ski station to open in all of Spain, inaugurating the season last Wednesday with two lifts open.

.@Masella suma 10.000 esquiadors en el seu primer cap de setmana https://t.co/PYq8NuqDyF pic.twitter.com/aFEA0CJk7f — Diari de la Neu (@diaridelaneu) November 18, 2019

Snow coverage of about 25cms was topped up by artificial snow machines at the resort in Girona region of Catalonia at the start of a season that is expected to last until Easter week in April next year.

The resorts of Astún (Huesca) and Punto de Nieve Santa Inés (Soria) also opened last weekend.

Formigal, a resort in the Aragon region of the Pyrenees, near the border with France, opened on Friday.

With 25 pistes open offering 31 km of runs and in glorious sunshine, it was a great start to the season.

PARTE DE NIEVE❄️

☀️31 km esquiables

☀️25 pistas

☀️9 remontes

¡Ha salido el sol!

Toda la info aquí: https://t.co/UO0oIhdmxm pic.twitter.com/o074tJz3vP — FORMIGAL (Aramon) (@AramonFormigal) November 16, 2019

Nearby Panticosa opens on Saturday.

🎉¡¡ABRIMOS PANTICOSA!!🎉Con esta apertura superaremos los 100 km esquiables este fin de semana en Aramón Formigal-Panticosa. ¡Os esperamos el sábado 23!

Publicaremos el parte de nieve de previsión para el finde a mediados semana😁pic.twitter.com/neSc6oYo6i — PANTICOSA (Aramon) (@AramonPanticosa) November 18, 2019

And so too does Candanchú (Huesca), which will open on November 23rd.

Slopes much further south on the Sierra Nevada mountain range in Granada are due to open this coming weekend.

The popular resort of Baqueira Beret, also in the Pyrenees will be opening on Saturday and is offering a discount to early skiers.

Skiers in Asturias will have to wait a little longer with the resorts of Pajares y Fuentes de Invierno not opening until Friday November 29.

⛷🏂❄️Pajares y Fuentes de Invierno iniciarán la temporada el viernes 29 #Asturias https://t.co/z1Pr6Fc4TP — EL COMERCIO (@elcomerciodigit) November 11, 2019

The same goes for Espot Esquí and Port Ainé, in Huesca province of Aragon; Vallter 2000 and Vall de Núria, in Girona, Catalonia; Leitariegos and San Isidro, in the Picos de Europa in León; and the Sierra de Béjar-La Covatilla in Salamanca province.

A few resorts in Spain have yet to set the opening date.

Snow has been falling heavily in Madrid’s two resorts Puerto de Navacerrada and Valdesquí so it won’t be long before they are up and running. And the same goes for La Pinilla, just an hour north of Madrid over the border in Segovia province.

Slopes in AltoCampo (Cantabria), Javalambre-Valdelinares (Teruel), La Pinilla (Segovia), Lunada (Burgos), Manzaneda, (Ourense) Port del Comte (Lleida), Tavascá (Lleida), and Valdezcaray (La Rioja) have all yet to set an opening date.

