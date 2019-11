IN PICS: Spain transformed into winter wonderland

Authorities said that 41 highways were affected by snow including six main roads and urged motorists to check the state of the roads ahead of the journey.

Motorists were warned to be prepared and carry snow chains.

Si puedes elegir, con #nieve mejor no conduzcas ❄️❄️❄️. Pero si tiens que hacerllo usa #neumáticos de invierno o #cadenas. Para ponerlas de forma correcta, mira el vídeo 👉https://t.co/qpAm9m0v1h ⚠️ Más consejos de conducción con nieve 👉 https://t.co/0K8hV0U364 pic.twitter.com/8UuDNaanXC — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 13, 2019

Temperatures plummeted to below freezing in parts of central and northern Spain dropping to -4C in Cantabria.

Temp. mínima de -4,2º a las 06:10 en la prov. de Cantabria.Datos PROVISIONALES de estac. auto. pic.twitter.com/dK66T7JHPB — AEMET (@AEMET_Esp) November 14, 2019

Roads in the Sierrade Guadarrama outside Madrid were covered in a dusting of snow, as seen here on DGT traffic cameras in Valsain, Navacerraea, Cotos y Alto del León at 9 o clock in the morning.

The first snow has fallen on the slopes at Valdesqui, a ski resort in the Madrid region.

⚠️Primera gran nevada de la temporada. Tenemos 5-15 cm de nieve recién caída y rachas de viento de más de 110 km/h 🙏🏻 Por favor, mucha precaución en la carretera, no salgáis sin cadenas o ruedas de invierno. No olvides buena ropa, guantes, agua y el depósito del coche bien lleno pic.twitter.com/eM3d6g6jty — Valdesquí Madrid (@ValdesquiCotos) November 14, 2019

This graphic shows how the snow level expected over the next 48 hours.

Los próximos días hablaremos de frío invernal. Llega una masa de aire frío polar que hará que se desplomen los termómetros y nieve en cotas más bajas https://t.co/NRGckZVnIB #frio #winteriscoming pic.twitter.com/jnrHUaXbBG — Mar Gómez (@MarGomezH) November 12, 2019

Snow has already arrived in the walled city of Avila.

Vamos que comienza a cuajar la nieve en Ávila.



Buenos frescos y nevados días 😉😉😉😉 #Nieve #Ávila pic.twitter.com/PMAniRLglK — SOLES DE GREDOS ツ (@gredosdaniel) November 14, 2019

