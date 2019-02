The word of the day today is used to talk about sunset and dusk.

Intenta terminar con el taladro antes de que anochezca.

Try to finish drilling before it gets dark.

It can also mean nightfall or dusk

Hicimos una hoguera al anochecer.

We made a bonfire at nightfall.

Here we have a poem from Mexican poet Octavio Paz, all about the sunset.

Un Anochecer

¿Qué la sostiene, entreabierta

claridad anochecida,

luz por los jardines suelta?

Todas las ramas, vencidas

por un agobio de pájaros,

hacia lo obscuro se inclinan.

Sobre las bardas –intactos:

todavía resplandores–

instantes ensimismados.

Para recibir la noche

se cambian las arboledas

en callados surtidores.

Cae un pájaro, la yerba

ensombrece, los confines

se borran, la cal es negra,

el mundo es menos creíble.

Pronunciation:

A-no-che-cer

This word of the day has been contributed by LAE Madrid, the leading Spanish academy in Madrid. Accredited by the Insitituto Cervantes, it offers Spanish courses for all levels and also has Spanish classes for kids and families.

