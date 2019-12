More than 8,000 lightning strikes hit Mallorca overnight as storms that had caused flooding on mainland Spain moved eastwards over the Balearic Islands.

¡Buenos días! Tras una noche de lluvias intensas, tormentas y rachas de viento fuerte.

Hasta el momento se han registrado hasta 96 l/m2 en Santa Maria, 90 en Alfàbia, etc.. y detectado unos 8000 rayos en las islas y sus zonas de costa. pic.twitter.com/7z0OB0oBMb — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) December 4, 2019

Ports were battered and roads turned into rivers as a DANA sweeping across Spain brought high winds and torrential rain.

Winds reached 91 km per hour in some parts.

Six roads were reported closed on Wednesday morning in Mallorca after they had been turned into torrents, including one of the main roads on the island; the Sencelles-Inca road.

Sollér was amongst the worst hit, recording more than 200 litres rainfall in less than 12 hours.

El Torrent de Solleric avui dematí, un dels molts que avui van carregats. Fins ara on més ha plogut és a Sóller on ja superen els 200 l/m2. Més de 100 s'han recollit a Escorca, Alaró, Bunyola, Santa Maria i sa Pobla. pic.twitter.com/8a17ECXc8Q — Miquel Salamanca (@MiquelSalamanca) December 4, 2019

La pluja provoca el desbordament de sis torrents a #Mallorca. Aquesta és la situació de la desembocadura al port del torrent Major de #Sóller aquest matí. Segueix les conseqüències del temporal aquí: https://t.co/Ay1kVF8CrV pic.twitter.com/vU8thRGJRK — IB3 Notícies (@IB3noticies) December 4, 2019

Emergency services on the islands said 102 incidents related to the adverse weather had been recorded; 92 in Mallorca, 7 in Ibiza, 2 in Menorca and one in Formentera.

.@112IllesBalears ha gestionat fins les 11:30h 102 incidents: 92 #Mallorca 7 #Eivissa 2 #Menorca 1 #Formentera. La majoria per acumulació d'aigua a la calçada i vies públiques (39), inundacions soterranis i locals (21), caiguda d'arbres (10) entre d'altres — Emergències 112 Illes Balears (@112IllesBalears) December 4, 2019

As well as the Balearic Islands amber warnings were issued by Aemet for Valencia and Catalonia as the storms travelled northwards.

04/12 12:01 #AEMET #FMA nivel naranja por costeros para hoy en C. Valenciana, Cataluña y Baleares . Imagen del mapa de avisos en vigor a las 12:01 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/aIJV7DDYto https://t.co/8rsn8ZILbu — AEMET (@AEMET_Esp) December 4, 2019

