You'll probably recognise this word as meaning man, but it is also used in other ways, and as always, we're here to help you understand exactly how to use it in context.

Let's see some examples of how to use it:

Su marido es un hombre excepcional.

Her husband is an exceptional man.

¡Hombre! ¡Cuanto tiempo!

Dude, long time!

El hombre es un animal racional

Humans are rational beings.

Pablo ya está hecho un hombre. ¡Cómo pasa el tiempo!

Pablo has become a man. Time flies!

Carlos es un hombre de negocios, siempre está viajando.

Carlos is a business man, he is always travelling.

Juan es un hombre de mundo, ha visitado y vivido en más de 10 países.

Juan is a man of the world, he's visited and lived in more than 10 countries.

Pronunciation:

Om-brey

