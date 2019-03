This is an important word not just today, but everyday Igualdad means equality.

"Hasta que no tengamos igualdad en educación, no tendremos una sociedad igualitaria." Sonia Sotomayor

"Until we get equality in education, we won't have an equal society" Sonia Sotomayor, Puerto-Rican born American and Supreme Court Justice.

Gender equality in Spanish is: igualdad de género.

“La igualdad de género ha de ser una realidad vivida.” Michelle Bachelet.

Gender equality needs to be a living reality", Michelle Bachelet, former President of Chile and now United Nations High Commissioner for Human Rights

It is used to talk about equality in conditions and for things to be the same, or balanced.

En igualdad de condiciones.

Under the same conditions.

A igualdad del resto de los factores.

The other factors being equal.

Pronunciation:

ig-wal-dad