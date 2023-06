Where are all the dog-friendly beaches in Spain?

Advertisement

Spain is home to almost 8,000 kilometres of beaches, but they don't all allow dogs. Finding somewhere to take your four-legged friend, when you want to enjoy the beach too, can be difficult, but luckily there are several across the country where you can take them.

Different rules apply on each beach with some only allowing them in certain sections, others during certain hours of the day and some applying other restrictions.

Taking your dog on a beach where they are not permitted, even if they are well-behaved and on a lead, will often be met with anger from fellow beachgoers and could result in a steep fine, so it's important you know where to take them during the hot summers.

RedCanina.es has an interactive map to show where you can go

Andalusia

Málaga:

Playa de Arroyo Totalán (Málaga)

Playa del Castillo (Fuengirola)

Playa de Piedra Paloma (Casares)

Playa Canina de Torre del Mar

Playa El Pinillo (Marbella)

Playa de Ventura de Mar (Marbella)

Playa canina de Torrox.

Almería: Playa de la Rana, in Adra.

Granada: Playa El Cable, in Motril.

Cádiz: Dog zone of Playa de Camposoto (San Fernando).

Huelva:

Playa El Espigón (Huelva)

Playa de la Gola (Isla Cristina)

Córdoba: Playa de Valdearenas (Iznájar)

Catalonia

Girona:

Playa de La Rubina (Empuria Brava)

Zona Canina de Playa Els Griells (l'Estartit)

Playa del Rec del Molí (l'Escala)

Playa de las Barcas (Colera)

Playa de Sant Jordi (Llançà)

Playas de Port de la Vall y La Ribera (Port de la Selva)

Barcelona:

Cala Vallcarca (Sitges)

Playa de Llevant (Barcelona)

Playa de Les Salines (Cubelles)

Playa Canina de Pineda de Mar

Playa La Picòrdia (Arenys de Mar)

Playa canina de El Masnou– Montgat

Playa de la Conca (Malgrat de Mar)

Tarragona:

Bon Caponet y Cala del Cementiri (Ametlla de Mar)

Playa la Platjola (Alcanar)

Playa La Balsa de La Arena (Delta del Ebro)

La Playa de la Riera d'Alforja (Cambrils)

Playa Punta del Riu (Mont-roig del Camp)

Cala de la Torrota (Roda de Berà)

Valencia

Alicante:

Caleta dels Gossets (Santa Pola)

Playa Punta del Riu (Campello)

Playa Barranc D'Aigües (Campello)

Playa Vilera del Xarco (Villajoyosa)

La Playa de Agua Amarga (Alicante)

Playa de la Escollera Norte (Dénia)

Playa Mar y Montaña (Altea)

Cala Rocío (Torrevieja)

Cala Les Urques (Calpe)

Valencia:

Playa de Pinedo (Ciudad de Valencia)

Playa de La Torreta – Santa Elvira (El Puig)

Playa canina de Alboraya

Castellón:

Playa de Les Llanetes (Vinarós)

Playa de Aiguaoliva (También en Vinarós)

Playa L'Estany in Punta Capicorb (Alcossebre)

Playa Belcaire (Móncófar)

Playa El Barranquet (Benicarló)

Playa Boca del Riu (Vinarós)

Playa La Renegá (Oropesa del Mar)

Find out which beaches you can take your dog to in Spain. Photo: Kojirou Sasaki / Unsplash

Murcia

Playa de Las Moreras (Mazarrón)

Playa del Gachero (Mazarrón)

Playa de Cobaticas (Mazarrón)

Playa de La Cañada del Negro (Águilas)

Playa Larga (Lorca)

Playa La Calera (Cartagena)

Galicia

Pontevedra:

Playa de O Espiño and Playa O Portiño

Playa da Cunchiña (Cangas)

Playa de Cesantes y Chapela (Redondela)

Playa O Castelete (Vilagarcía de Arousa)

A Foz y A Calzoa (Vigo)

A Coruña:

Playa del Arenal (Pobra do Caramiñal)

Playa canina de Ares

Lugo:

Punta Corveira (Barreiros)

Asturias

Playa de El Rinconín (Gijón)

Cala Saliencia (Cudillero)

Playa canina de Sabugo (Valdés)

Playa del Sablón (Bayas, Castrillón).

Cantabria

Playa La Maza (San Vicente de la Barquera)

Playa La Riberuca (Suances)

Playa Arcisero

Muelle Oriñón and Cala Cargadero Mioño (Castro Urdiales)

Playa el Puntal (Somo)

Arenal del Jortín (Soto de la Marina Bezana)

Playa de Helgueras (Noja)

Playa El Madero (Liencres)

Balearic Islands

Mallorca:

Playa de Llenaire (Port de Pollença)

Playa de Na Patana (Santa Margarida)

Playa de Es Carnatge (Palma de Mallorca)

Cala Blanca (Andratx)

Cala dels Gats, Costa de la Calma (Calvià)

Punta des Marroig, Palmanova (Calvià)

Menorca:

Cala Binigaus (Es Migjorn Gran)

Cala Escorxada y Cala Fustam (Es Migjorn Gran)

Ibiza: Two small inlets in Santa Eulària del RiuLa (Es Viver)

Canary Islands

Gran Canaria:

Los Cuervitos (Agüimes)

Los tres peos (Agüimes)

Playa de Bocabarranco (Las Palmas de Gran Canaria)

Tenerife:

Playa Callao/Las Bajas (Güimar)

Playa el Socorro (Güimar)

Playa El Puertito (Güimar)

El Confital/Playa del Horno (Granadilla de Abona).

Lanzarote: