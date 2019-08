Seprona, the environmental crime unit of the Guardia Civil tracked him down by tracing the vehicle registration clearly visible in the video that he posted on social media.

#ÚLTIMAHORA | Despiden y multan con 45.000 euros al joven que lanzó una nevera por un monte de #Almeria



Los compañeros del Seprona ha identificado a este hombre que se grabó lanzando un frigorífico en un monte.👏👏 pic.twitter.com/zdubu2ZxBx — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) July 31, 2019

It was registered to a company in Almeria that does house clearance and the worker was promptly sacked.

What’s more, he was ordered to pay a fine of €45,000 and then told to return to the scene, recover the fridge and dispose of it properly.

Officers posted a video of the man struggling to haul the fridge back up the steep slope to the roadside.

#ÚLTIMAHORA| Así ha recogido el joven implicado el frigorífico que había lanzado por un monte en #Almeria.



👉Nuestros compañeros del Seprona de #GuardiaCivil le han acompañado.



Buen trabajo compañeros👍🏻 pic.twitter.com/tPuNvK9WJT — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) July 31, 2019

