Fuego is a commonly used word you'll need to talk about gunfire, fireworks and even a lighter, so make sure you get it right.

- El fuego destruyó más de 5 hectáreas de bosque.

The fire destroyed more than 5 hectares of forest.

- El fuego de la vela se consume lentamente.

The candle's flame goes out very slowly.

- "¡Alto el fuego! Gritaron los militares"

"Stop firing!", the military shouted.

- ¿Tienes fuego?

- Do you have a light?

Other uses for fuego:

- Los fuegos artificiales son muy comunes en las celebraciones en todo el mundo.

Fireworks are very common in celebrations around the world.

- La caldereta de ternera se debe cocinar a fuego lento .

The stew soup must be slow cooked .

- Necesitas una licencia para tener un arma de fuego .

You need a license to own a firearm .

We finish with a stunning poem by Uruguayan journalist, writer and poet Eduardo Galean

Fuegos

Cada persona brilla con luz propia

entre todas las demás.

No hay dos fuegos iguales.

Hay fuegos grandes y fuegos chicos

y fuegos de todos los colores.

Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento,

y hay gente de fuego loco, que llena el aire de chispas.

Algunos fuegos, fuegos bobos,

no alumbran ni queman;

pero arden la vida con tantas ganas

que no se puede mirarlos sin parpadear,

y quien se acerca, se enciende.

Pronunciation: Fue-go

