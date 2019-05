Let's have a look at some of these uses!

To capture fish

Junio, Julio y Agosto son los mejores meses para la pesca de atún en España.

June, July and August are the best months to fish tuna in Spain.

Catch

¡En los últimos meses la pesca ha sido muy productiva!

In recent month the catch has been very productive!

To go fishing

Los aficionados a la pesca normalmente también son amantes de la naturaleza.

Fishing enthusiasts often are also nature lovers.

To fish (figurative way)

Estar atento a las tendencias económicas te ayuda a pescar buenas oportunidades.

Being alert to economic changes helps you fish for good opportunities.

To fish (act)

La pesca es un deporte nacional.

Fishing is a national sport.

Compound forms

Fishing gear

Para ser buen pescador es necesario dominar las artes de pesca.

In order to be a good fishermen is important to dominate the fishing gear.

Pronunciation:

Pes-kca

This word of the day has been contributed by LAE Madrid, the leading Spanish academy in Madrid. Accredited by the Insitituto Cervantes, it offers Spanish courses for all levels and also has Spanish classes for kids and families.

