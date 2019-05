To be on a diet

Después de la última revisión el médico le puso a dieta para adelgazar.

After the last checkup the doctor put him on an strict diet to lose weight.

Subsistence allowance

Dentro de su salario están incluidas las dietas.

His salary includes the diets.

Legislative assembly

La dieta del Parlamento Europeo se reúne una vez cada 6 meses.

The European Parliament comes together once every 6 months.

Compound forms

Balanced diet

Los niños deben tener una dieta equilibrada para crecer sanos.

Children must have a balanced diet to grow healthy.

To break the diet

- Una vez a la semana rompe su dieta y come todo el chocolate que quiere.

Once a month he breaks the diet and eats all the chocolate he wants.

Weight loss diet

La dieta reductora puede ser efectiva o no dependiendo del caso.

The weight loss diet can be effective depending on the case.

Pronunciation:

Dee.eh-tah

