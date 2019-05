Let's see some different uses:

Muchas piscifactorías se dedican a la cría de atún.

Many fish farms are dedicated to breeding tuna.

Las crías de león son muy bonitas.

Baby lions are really beautiful.

Su hija ya tiene 20 años. Ya no es una cría.

Her daughter is now 20 years old. She is not a child any more.

En los pueblos la cría de animales para la venta es muy común.

In villages, raising animals to sell is very common.

Here are some really useful phrases using cría to impress your Spanish-speaking friends!

Nada más mudarse a Barcelona conoció a un montón de patinadores. Dios los cría y ellos se juntan.

As soon as he moved to Barcelona he met a lot of skaters. Birds of the feather flock together.

Su empresa tienen muy buena reputación allá donde van. Cría fama y échate a dormir.

His company has a very good reputation. Your reputation precedes you!

Pronunciation:

Cree-ya

