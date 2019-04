Easter travel in Spain this year is proving to be a troublesome affair for hundreds of thousands of holidaymakers using air and rail transport to reach their destinations.

Strike action called by Air Nostrum pilots, Barajas ground staff and Renfe train machinists are at the heart of the numerous planned travel disruptions.

FIND OUT MORE: How strikes in Spain could ruin your Easter travel plans

The Valencia-based airline, which operates 91 domestic flights and international routes to 51 destinations, on Sunday night released a list of all the cancelled flights for April 15th, 16th and 17th (confirmed cancellations for April 22nd, 23rd and 24th are yet to be released).

Around 10,000 passengers will be affected, all of whom can either opt for ticket reimbursement or flight rescheduling before May 10th.

Here is the full list of Air Nostrum flight cancellations so far.



Cancelled flights Monday April 15th

IB 8397 Alicante-Madrid 6:00 7:10

IB 8395 Alicante-Madrid 17:50 19:00

IB 8577 Almería-Madrid 10:50 12:05

IB 8783 Bolonia-Madrid 12:30 15:00

IB 8555 Bordeaux-Madrid 18:10 19:35

IB 8657 Strasbourg-Madrid 14:00 16:20

IB 8617 Frankfurt-Madrid 19:15 21:50

IB 8641 Granada-Madrid 9:35 10:40

IB 8643 Granada-Madrid 21:40 22:45

IB 8713 Lyon-Madrid 18:55 20:50

IB 8390 Madrid-Alicante 7:50 8:55

IB 8396 Madrid-Alicante 19:35 20:40

IB 8594 Madrid-Almería 9:10 10:20

IB 8784 Madrid-Bolonia 9:35 11:50

IB 8550 Madrid-Burdeaux 16:20 17:40

IB 8656 Madrid-Estrasburgo 9:00 11:10

IB 8616 Madrid-Frankfurt 15:40 18:30

IB 8640 Madrid-Granada 8:00 9:05

IB 8644 Madrid-Granada 20:00 21:05

IB 8714 Madrid-Lyon 21:20 23:05

IB 8812 Madrid-Málaga 11:45 12:55

IB 8820 Madrid-Málaga 20:00 21:10

IB 8912 Madrid-Marsella 21:30 23:10

IB 8548 Madrid-Nantes 21:40 23:20

IB 8750 Madrid-Niza 10:05 12:00

IB 8536 Madrid-Pamplona 12:20 13:20

IB 8314 Madrid-San Sebastián 8:20 9:35

IB 8324 Madrid-San Sebastián 20:00 21:15

IB 8764 Madrid-Toulouse 7:40 9:00

IB 8770 Madrid-Toulouse 15:25 16:45

IB 8828 Madrid-Turín 16:20 18:30

IB 8986 Madrid-Valencia 8:10 9:10

IB 8980 Madrid-Valencia 19:35 20:35

IB 8982 Madrid-Valencia 22:45 23:45

IB 8809 Málaga-Madrid 13:30 14:50

IB 8827 Málaga-Madrid 21:40 23:00

IB 8919 Marsella-Madrid 19:00 20:50

IB 8547 Nantes-Madrid 18:50 20:30

IB 8751 Niza-Madrid 12:30 14:30

IB 8539 Pamplona-Madrid 13:50 14:50

IB 8531 Pamplona-Madrid 21:10 22:10

IB 8327 San Sebastián-Madrid 10:05 11:25

IB 8315 San Sebastián-Madrid 18:00 19:20

IB 8775 Toulouse-Madrid 9:35 11:00

IB 8761 Toulouse-Madrid 17:15 18:40

IB 8825 Turín-Madrid 19:00 21:20

IB 8993 Valencia-Madrid 9:40 10:40

IB 8981 Valencia-Madrid 13:55 15:00

IB 8977 Valencia-Madrid 21:30 22:35

Cancelled flights Tuesday April 16th

IB 8397 Alicante-Madrid 6:00 7:10

IB 8395 Alicante-Madrid 17:40 18:50

IB 8577 Almería-Madrid 10:50 12:05

IB 8603 Almería-Madrid 18:30 19:45

IB 8783 Bolonia-Madrid 12:30 15:00

IB 8555 Bordeaux-Madrid 18:10 19:35

IB 8191 Casablanca-Madrid 12:15 14:55

IB 8617 Frankfurt-Madrid 19:15 21:50

IB 8641 Granada-Madrid 9:35 10:40

IB 8649 Granada-Madrid 17:45 18:50

IB 8711 Lyon-Madrid 12:10 14:05

IB 8390 Madrid-Alicante 7:50 8:55

IB 8396 Madrid-Alicante 19:35 20:40

IB 8594 Madrid-Almería 9:10 10:20

IB 8592 Madrid-Almería 16:50 18:00

IB 8784 Madrid-Bolonia 9:35 11:50

IB 8550 Madrid-Bordeaux 16:20 17:40

IB 8190 Madrid-Casablanca 10:55 11:45

IB 8616 Madrid-Frankfurt 15:40 18:30

IB 8640 Madrid-Granada 8:00 9:05

IB 8642 Madrid-Granada 16:10 17:15

IB 8708 Madrid-Lyon 9:55 11:40

IB 8820 Madrid-Málaga 20:00 21:10

IB 8912 Madrid-Marseille 21:30 23:10

IB 8548 Madrid-Nantes 21:40 23:20

IB 8756 Madrid-Nice 21:50 23:45

IB 8530 Madrid-Pamplona 8:10 9:10

IB 8536 Madrid-Pamplona 12:00 13:10

IB 8532 Madrid-Pamplona 19:15 20:15

IB 8314 Madrid-San Sebastián 8:20 9:35

IB 8318 Madrid-San Sebastián 15:35 16:50

IB 8776 Madrid-Toulouse 11:35 12:55

IB 8816 Madrid-Turín 9:15 11:25

IB 8980 Madrid-Valencia 19:35 20:35

IB 8982 Madrid-Valencia 22:45 23:45

IB 8827 Málaga-Madrid 21:40 23:00

IB 8919 Marseille-Madrid 19:00 20:50

IB 8547 Nantes-Madrid 18:50 20:30

IB 8755 Nice-Madrid 18:35 20:35

IB 8539 Pamplona-Madrid 13:45 15:00

IB 8525 Pamplona-Madrid 18:00 19:00

IB 8327 San Sebastián-Madrid 10:05 11:25

IB 8315 San Sebastián-Madrid 18:00 19:20

IB 8771 Toulouse-Madrid 13:25 14:50

IB 8813 Turín-Madrid 12:00 14:20

IB 8985 Valencia-Madrid 17:40 18:45

IB 8977 Valencia-Madrid 21:30 22:35

Cancelled flights on Wednesday 17th April

IB 8397 Alicante-Madrid 6:00 7:10

IB 8393 Alicante-Madrid 13:50 15:00

IB 8577 Almería-Madrid 10:50 12:05

IB 8603 Almería-Madrid 18:30 19:45

IB 8787 Bolonia-Madrid 18:35 21:05

IB 8555 Bordeaux-Madrid 18:10 19:35

IB 8193 Casablanca-Madrid 18:00 20:40

IB 8617 Frankfurt-Madrid 19:15 21:50

IB 8641 Granada-Madrid 9:35 10:40

IB 8643 Granada-Madrid 21:40 22:45

IB 8713 Lyon-Madrid 18:55 20:50

IB 8390 Madrid-Alicante 7:50 8:55

IB 8392 Madrid-Alicante 12:10 13:15

IB 8594 Madrid-Almería 9:10 10:20

IB 8592 Madrid-Almería 16:50 18:00

IB 8780 Madrid-Bolonia 21:10 23:25

IB 8550 Madrid-Bordeaux 16:20 17:40

IB 8192 Madrid-Casablanca 16:25 17:15

IB 8616 Madrid-Frankfurt 15:40 18:30

IB 8640 Madrid-Granada 8:00 9:05

IB 8644 Madrid-Granada 20:00 21:05

IB 8714 Madrid-Lyon 21:20 23:05

IB 8812 Madrid-Málaga 11:45 12:55

IB 8820 Madrid-Málaga 20:00 21:10

IB 8912 Madrid-Marseille 21:30 23:10

IB 8548 Madrid-Nantes 21:40 23:20

IB 8750 Madrid-Nice 10:05 12:00

IB 8530 Madrid-Pamplona 8:10 9:10

IB 8532 Madrid-Pamplona 19:15 20:15

IB 8314 Madrid-San Sebastián 8:20 9:35

IB 8326 Madrid-San Sebastián 18:40 19:55

IB 8776 Madrid-Toulouse 11:35 12:55

IB 8816 Madrid-Turín 9:15 11:25

IB 8974 Madrid-Valencia 12:20 13:20

IB 8972 Madrid-Valencia 16:10 17:10

IB 8982 Madrid-Valencia 22:45 23:45

IB 8809 Málaga-Madrid 13:30 14:50

IB 8827 Málaga-Madrid 21:40 23:00

IB 8919 Marseille-Madrid 19:00 20:50

IB 8547 Nantes-Madrid 18:50 20:30

IB 8751 Nice-Madrid 12:30 14:30

IB 8533 Pamplona-Madrid 9:55 10:50

IB 8525 Pamplona-Madrid 17:50 19:05

IB 8327 San Sebastián-Madrid 10:05 11:25

IB 8323 San Sebastián-Madrid 20:25 21:45

IB 8841 Sevilla-Valencia 9:10 10:20

IB 8771 Toulouse-Madrid 13:25 14:50

IB 8813 Turín-Madrid 12:00 14:20

IB 8981 Valencia-Madrid 13:55 15:00

IB 8985 Valencia-Madrid 17:40 18:45

IB 8977 Valencia-Madrid 21:30 22:35

IB 8840 Valencia-Seville 7:30 8:40