With that, our Word of the Day is primavera, which means just that.

Here are some examples of how this noun is used in sentences:

Este año la primavera llega antes de lo previsto.

This year spring comes earlier than expected.

La primavera es mi estación favorita.

Spring is my favourite season.

Along the lines of spring, primavera means primrose and also is used to refer to someone being young or youthful:

Pablo acaba de cumplir 25, está en la primavera de la vida.

Pablo just turned 25, he is in the springtime of life.

It can also refer to age (especially when insinuating that someone is young):

Tengo 40 primaveras.

I am 40 years old.

Here we have a beautiful poem about la primavera, written by the Spanish poet, Antonio Machado:

La Primavera Besaba

La primavera besaba

suavemente la arboleda,

y el verde nuevo brotaba

como una verde humareda.

Las nubes iban pasando

sobre el campo juvenil...

Yo vi en las hojas temblando

las frescas lluvias de abril.

Bajo ese almendro florido,

todo cargado de flor

-recorde-, yo he maldecido

mi juventud sin amor.

Hoy, en mitad de la vida,

me he parado a meditar...

!Juventud nunca vivida

quién te volviera a soñar!

Antonio Machado

Pronunciation:

Pree-ma-ve-ra

This word of the day has been contributed by LAE Madrid