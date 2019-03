Women across Spain are being urged to go on strike on Friday, not just at work but also in the home and when it comes childcare, as a way to make a stand for equal rights.



Aprons hanging from balconies above a shop in Vigo, Galicia in 2018. Photo: AFP

Last year, the event became a really big movement. Aprons were hung off balconies across Spain to symbolise that a woman in the home was on strike, and in the evening millions joined in the action across Spain turning streets into seas of purple.

OPINION: Why it's more important than ever to stand up for women’s rights in Spain

The crowds filled the route from Atocha to Plaza España in Madrid last year. Photo: AFP

This Friday similar action is being called, supported by workers unions. Some women will be on strike for a full 24 hours, others will make a symbolic stoppage for two hours during the day on Friday.

READ ALSO: Feminism is the buzzword in Spain's electoral campaign

Women are also being asked not to go shopping on Friday – for anything – as a way of demonstrating the huge consumer power that women wield.

Hundreds of thousands of women – and the men that count themselves as feminists – will take to the streets in demonstrations across Spain on Friday evening.

In a 30 page manifesto, Comisión 8M, a feminist group which is organising action on Friday, has outlined the many reasons women still have to fight for equality.

Continuamos la cuenta atrás!#HaciaLaHuelgaFeminista2019

El #8M2019 paramos el mundo 🌎#8DiasDeRevuelta#8DiesDeRevoltaFeminista#8Dias8Movidas#las8del8M



La huelga feminista es de todes. Unidxs en nuestra diversidad, más juntas que nunca, paramos porque nos va la vida en ello pic.twitter.com/WFN4coTcF9 — 8M (@HuelgaFeminista) March 6, 2019

The list around 200 reasons why women should take to the streets on Friday, from fighting to close the gender pay gap, to demanding an end to domestic violence.

How to get involved:

There's no need to sign up to anything. Just pull on a purple shirt, jumper, scarf or hat and get to your nearest demonstration!

Where and when?

Here is a list of the main demonstrations taking place in cities across Spain, the time they start and the route of the marches.

Madrid. 19:00h Route from: Atocha to Plaza de España.

Barcelona. 18:30h. Route from: Gran Via to Entença.

Tarragona. 19:00h. Meeting point: Plaça Imperial Tarraco.

Girona. 18:00h. Route from Plaça Independència to Plaça del Lleó.

Lleida. 19:00h. Meeting point: Plaça 8 de març.

Valencia. 18:00h. Meeting point: Estació de Xátiva.

Alicante. 19:00h. Meeting point: Avenida de la Estación.

Castelló. 18:00h. Meeting point: Plaça M. Agustina.

Badajoz. 17:30h. Meeting point: Avenida de Huelva.

Cáceres. 18:00h. Meeting point: Cruz de los caídos.

Burgos. 20:00h. Meeting point: Avenida de la Estación.

Segovia. 19:00h. Meeting point: Plaza de José Zorrilla.

Salamanca. 19:00h. Meeting point: Plaza de la Concordia.

Soria. 19:00h. Route: from Plaza Mayor - Plaza de las Mujeres

Valladolid. 20:00h. Meeting point: Calle Ferrai.

Plasencia. 20:00h. Meeting point: Parque de la Coronación.

León. 19:00h. Route: from Plaza Guzmán - Plaza de San Marcos.

Zamora. 20:15h. Meeting point: Plaza de la Constitución.

Huesca. 19:00h. Route: from Plaza Perpetuo Socorro y Hospital San Jorge - Plaza de Zaragoza.

Teruel. 19:00h. Meeting point: Plaza San Juan.

Zaragoza. 19:00h. Meeting point: Gran Vía.

Logroño. 20:00h. Meeting point: Plaza del Ayuntamiento.

Santander. 19:00h. Meeting point: Cuatro Caminos.

Almería. 19:00h. Route: from Puerta de Purchena - Anfiteatro de la Rambla.

Córdoba. 18:30h. Meeting point: Plaza de las Tres Culturas

Cádiz. 18:00h. Meeting point: Plaza Asdrubal.

Granada. 18:30h. Route: from Plaza del Triunfo - Paseo del Salón.

Málaga. 19:00h. Meeting point: Plaza de la Marina.

Sevilla. 19:30h. Route: from Puente de Triana (esquina con el Paseo Colón) - Ayuntamiento

Huelva. 19:00h. Route: from Plaza del Antiguo Colombino - Plaza de las Monjas.

Jaen. 18:00h. Meeting point: Bernabé Soriano.

San Sebastián. 19:00h. Meeting point: Túnel del Antiguo.

Pamplona. 19:00h. Meeting point: Cines Golem.

Ciudad Real. 18:00h. Route: from Parque Gasset - Plaza Mayor.

Toledo. 18:30h. Route: from La Vega - Plza-Ayuntamiento.

Gudalajara. 19:00h. Meeting point: Plaza del Cid.

Albacete. 18:00h. Meeting point: Punta del Parque Abelardo.

Cuenca. 19:00h. Route: from Plaza Santa Ana - Plaza de España.

Lugo. 12:00h. Meeting point: Saida Porta Falsa.

Vitoria. 19:00h. Meeting point: Centro Cívico Iparralde.

Bilbao. 19:00h. Meeting point: Sagrado Corazón.

Mallorca. 19:00h. Meeting point: Plaza de España.

Murcia. 19:00h. Meeting point: Plaza Fuensanta.

Las Palmas de Gran Canaria. 19:00h. Route: from Plaza de la Feria - Plaza de Santa Ana.

Santa Cruz de Tenerife. 19:00h. Meeting point: Avenida de Bélgica.

READ ALSO: Five reasons why Spain is still failing on women's rights