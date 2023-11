LISTED: Spain's new Michelin-starred restaurants in 2024

Advertisement

Spain and Portugal's annual Michelin Gala took place on Tuesday November 29th in Barcelona, with the standout news being that there are two new three-starred Michelin restaurants in España: Disfrutar in Barcelona, by chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch and Mateu Casañas; and Noor in Córdoba, by chef Paco Morales.

Disfrutar is well known among food connoisseurs for its experimental tasting menus with an emphasis on Mediterranean seafood, having been ranked number two globally this year in The World's 50 Best Restaurants list.

Noor has also been handed countless awards for its refined Andalusian cuisine.

For those of you among us who aren't familiar with Michelin's gastronomic awards, restaurants can earn a maximum of three stars.

According to Michelin's judges, one star equates to being “high-quality cooking, worth a stop”; two stars is awarded to restaurants with “excellent cooking, worth a detour”; and three stars represent “exceptional cuisine, worth a special journey”.

If we're being honest, the standards are extremely high in Spain and in France where the Michelin stars began, meaning that any restaurant with one Michelin star is likely to offer delectable dishes.

Yes, this often comes with a hefty bill for the pleasure, but you may surprised to find out that not all Michelin-starred restaurants in the country are that expensive. In fact, we previously put together a list on Spain’s cheapest Michelin-starred restaurants.

The fact that 31 new Michelin stars have just been awarded a Michelin star also means that now is the perfect time to try and book a table at one of these acclaimed establishment.

They're located all across Spain, from the Canaries to the Balearics, and from Asturias to Andalusia.

Below is the complete list of Spain's Michelin-starred restaurants for 2024:

Three Michelin stars restaurants in Spain:

Disfrutar, by Oriol Castro, Eduard Xatruch and Mateu Casañas (Barcelona)

Disfrutar, en Barcelona, ha conseguido su tercera estrella Michelin. La historia de este restaurante se resume en un plato: el huevo de oro https://t.co/g75VmXgIsM — EL PAÍS (@el_pais) November 28, 2023

Noor, by Paco Morales (Córdoba)

OSTRA al natural con zumo de aceituna KALAMATA, gelée de cordero lechal y KEFIR de Paco Morales para RTE NOOR en Córdoba. Un plato de memoria, de los inolvidables por sorprendente e inmejorable. De impacto! https://t.co/8Rf7S34Am2 pic.twitter.com/Tde7Edapis — Fernando Huidobro (@FHuidobroRein) December 19, 2018

Two Michelin stars restaurants in Spain:

Venta Moncalvillo, by Ignacio Echapresto (Daroca de Rioja, La Rioja)

Venta Moncalvillo #LaRioja Un #restaurante donde la huerta no es un relato sino un espacio real por el que se pasea, se contempla desde la ventana y se disfruta en el plato @VMoncalvillo https://t.co/Z1wPvvAVj3 pic.twitter.com/BWXXTjNDQD — GASTROactitud (@GASTROactitud) October 15, 2020

New one Michelin star restaurants in Spain:

Marcos, by Marcos Mistry (Gijón)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #Marcos, Gijón.

El tándem formado por el sumiller Marcos Granda y el chef Marcos Mistry equipara el servicio de sala y el trabajo tras los fogones. ¡Disfruta la mejor cocina asturiana actual!#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/YBCxuRspEy — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

NM, by Daniel Silvestre (Oviedo)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #NM, Oviedo.

El chef Daniel Silvestre explora los sabores asturianos desde una perspectiva muy actual, exaltando siempre la impresionante despensa de sus bosques, sus montañas, su huerto familiar...#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/qowRxQGb6u — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Terra, by Brais Pichel (A Coruña)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #Terra, Fisterra.

Descubre el trabajo del chef Brais Pichel, que ha vuelto a su casa para dar un giro al negocio familiar y replantear, desde una visión moderna, los sabores de la Costa da Morte.#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/z9HDwnNErJ — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Txispa, by Tetsuro Maeda (Axpe, Basque Country)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #Txispa, Axpe.

¡Vaya sorpresa! Descubre, de la mano del chef Tetsuro Maeda, lo bien que funciona la fusión de las técnicas japonesas con el tradicional trabajo a la brasa de los asadores vascos.#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/1NmWYJLgHJ — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Canfranc Express, by Eduardo Salanova (Canfranc, Aragón)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #CanfrancExpress, Canfranc-Estación.

¿Una experiencia gastronómica de época? Aquí vivirás una aventura culinaria muy singular, dentro de un antiguo vagón de tren y donde hay... ¡hasta espías!#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/3QmG4KN2pk — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Casa Bernardi, by Ferdinando Bernardi (Benissa, Alicante)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #CasaBernardi, Benissa.

¿Cocina italiana en base al producto local? Aquí, en la Marina Alta, el chef Ferdinando Bernardi nos descubre los sabores transalpinos defendiendo su idea de "italianità".#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/BwcLuRlfRr — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Fraula, by Roseta Félix and Daniel Malaví (Valencia)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #Fraula, València.

El tándem de chefs al frente, Roseta Félix y Daniel Malavía, busca constantemente nuestra complicidad. Ofrecen tres menús de tinte actual en base a los productos de temporada.#MICHELINSTAR24 #GuiaMICHELINESP pic.twitter.com/yaW21kwALM — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Kabo, by Aaron Ortiz (Pamplona)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: @RestauranteKabo, Pamplona.

Aaron Ortiz y Jaione Aizpurua son el alma de Kabo, un restaurante de cocina actual que apuesta sin reservas por la excelsa huerta navarra y sus productores. ¡Descúbrelo!#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/TWO06qAjCd — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Orobianco, by Andrea Drago (Calpe)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #Orobianco, Calp.

¡La elegancia llevada al plato! Aquí la propuesta, tutelada por el triestrellado Paolo Casagrande, muestra una cocina italiana estrechamente ligada a España y al Mediterráneo.#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/2mkBsQDjMf — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Quirat, by Víctor Torres (Barcelona)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #Quirat, Barcelona.

El chef Víctor Torres vuelve a triunfar, esta vez con una cocina actual catalana que pone al hotel InterContinental Barcelona en la ruta de los clientes gourmet. ¡Descúbrelo!#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/TE40z7xoPp — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Suto, by Yoshikazu Suto (Barcelona)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #Suto, Barcelona.

La Ciudad Condal cuenta con un nuevo templo de cocina nipona. El chef Yoshikazu Suto te enamorará con sus platos, elaborados ante tus ojos de una manera sumamente personal.#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/92ZxY0Kk1E — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Barro, by Carlos Casillas and Jaime Mondéjar (Ávila)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #Barro, Ávila.

Producto local con conciencia ecológica, filosofía desperdicio cero, un equipo jovencísimo dirigido por Carlos Casillas y Jaime Mondéjar. ¡Descubre el restaurante que revoluciona Ávila!#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/g2Qmuv8UJs — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Erre de Roca, by Alberto Molinero (Miranda de Ebro)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #ErredeRoca, Miranda de Ebro.

En la cocina del chef Alberto Molinero la técnica, no exenta de estética, se pone siempre al servicio del sabor. ¡Sus menús ensalzan los productos de temporada!#MICHELINSTAR24 #GuiaMICHELINESP pic.twitter.com/5qPQNLw2bu — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Cebo, by Javier Sanz and Juan Sahuquillo (Madrid)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #CEBO, Madrid.

¡Javier Sanz y Juan Sahuquillo siguen creciendo! En el Hotel Urban nos ofrecen una propuesta que enamora por su equilibrio y simplicidad, siendo el producto el gran protagonista.#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/zBA0jCkaM3 — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Desde 1911, by Diego Murciego (Madrid)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #Desde1911, Madrid.

Si buscas la excelencia de las materias primas y te gustan más los pescados y mariscos que las carnes, tienes que ir a Desde 1911. ¡El homenaje al mar de Pescaderías Coruñesas!#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/4ITY1DWe88 — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

El Club Allard, by Martín Berasategui and José María Goñi (Madrid)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: @cluballard, Madrid.

Descubre la cocina del maestro Martín Berasategui, trasladada al plato por el chef José María Goñi, a través de dos menús degustación que nos hablan de 10 y 14 Momentos.#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/9SThKkTlT6 — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Osa, by Sara Peral and Jorge Muñoz (Madrid)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #Osa, Madrid.

El tándem de chefs al frente, Sara Peral y Jorge Muñoz, propone alta cocina en base a los mejores productos de temporada. ¡Aplican innumerables técnicas para salvaguardar cada sabor!#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/dxDyoUOUWi — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Santerra, by Miguel Carretero (Madrid)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #Santerra, Madrid.

¿Conoces la "cocina de monte bajo"? El chef Miguel Carretero la dignifica para llevar los sabores manchegos a la capital, con escabeches y platos de caza de auténtico escándalo.#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/6X7Po3Elns — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Toki, by Tadayoshi Motoa (Madrid)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #Toki, Madrid.

"Tiempo", eso es lo que significa Toki y el concepto con el que juega el itamae Tadayoshi Teddy Motoa al mostrarnos la evolución de la cocina nipona en un formato de exclusividad.#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/bf3qecwssQ — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Back, by David Olivas (Marbella)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #BackRestaurante, Marbella.

¿Alta cocina divertida? El chef David Olivas tiene el secreto, pues reinterpreta los platos de siempre para traerlos, desde la técnica y la creatividad, a la actualidad.#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/8U0e7FUmVB — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Malak, by Javier Jurado (Jaén)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #Malak, Jaén.

El chef Javier Jurado nos invita a descubrir una cocina que, a través de sus menús, pone el acento en los sabores serranos. ¡Siente la Sierra del Segura en el paladar!#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/c8xRzjb0VO — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Radis, by Juanjo Mesa (Jaén)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #RestauranteRadis, Jaén.

El chef Juanjo Mesa, proclamado "Chef del aceite", está revolucionando la gastronomía jiennense con un menú degustación sorpresa donde técnica y delicadeza se dan la mano.#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/iQB0OBmmEL — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Tohqa, by Eduardo Pérez (El Puerto de Santa María, Cádiz)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #Tohqa, El Puerto de Santa María.

Los hermanos Pérez (Eduardo y Juan) exaltan el producto andaluz y buscan explicarnos la esencia de su entorno, dando siempre protagonismo al trabajo con brasas.#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/tsGI5CO45T — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Vandelvira, by Juan Carlos García (Baeza, Jaén)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #Vandelvira, Baeza.

Ya no hay excusas para visitar Baeza, una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad que ahora cuenta con un restaurante de cocina creativa de esos que sorprenden. ¡Descúbrelo!#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/gV7HPhv8h4 — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Andreu Genestra, by Andreu Genestra (Llucmajor, Mallorca)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #AndreuGenestra, Llucmajor.

¿La esencia mediterránea? El chef Andreu Genestra cocina el entorno de Mallorca sin complejos, desde la creatividad y defendiendo siempre la sostenibilidad.#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/rEB6oxyQgi — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Bevir, by José Luis Espino (las Palmas de Gran Canaria)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #Bevir, Las Palmas de Gran Canaria.

¿Cocina con guiños a Fortunata y Jacinta? El chef José Luis Espino desvela los sabores canarios tomando como referencia los personajes de D. Benito Péres Galdós.#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/5KgpPvggMw — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Haydée, by Víctor Suárez (La Orotova, Tenerife)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #Haydée, La Orotava.

¿Quieres conocer los sabores de La Orotava? El chef Víctor Suárez descubre los sabores isleños desde el amor y la creatividad, con toques personales y guiños a otras culturas.#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/Altd9vgAHF — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Omakase by Walt, by Walter Sidoravicius (Ibiza)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #OmakasebyWalt, Eivissa.

Un local con misterio, pues pasa inadvertido y… ¡parece una tienda! El chef Walter Sidoravicius sorprende con un menú Omakase que ensalza la tradición culinaria nipona.#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/PXM8jYr4jt — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Sa Clastra, by Jordi Cantó (Es Capdellà, Mallorca)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #SaClastra, Es Capdellà.

El chef Jordi Cantó propone, dentro del bellísimo Castell Son Claret, una reinterpretación actualizada de la cocina mallorquina, repleta de matices y recuerdos de infancia.#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/nWtf6AgdC8 — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Taste 1973, by Diego Schattenhofer (Playa de las Américas, Tenerife)

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2024: #Taste1973, Playa de las Américas.

Descubre la propuesta del chef Diego Schattenhofer, que reinterpreta la cocina canaria y las raíces gastronómicas guanches. ¡No crean recetas, crean emociones!#MICHELINSTAR24 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/WUdT7GfAJS — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 28, 2023

Unic, by David Grussaute (Sant Josep de Sa Talaia, Ibiza)