Let’s see some examples with the word:

Me encanta ver las marchas militares.

I love watching military parades.

La marcha contra el maltrato animal tendrá lugar este viernes.

The protest against animal abuse will take place this Friday.

Marcha also means progress:

Tenemos que hacer una reunión para evaluar la marcha de la empresa.

We have to schedule a meeting to evaluate the progress of the company.

You can use to talk about departure:

Su marcha fue inesperada.

His departure was unexpected.

And also refers to a car’s gears

Cambia a cuarta marcha o se te va a para el coche.

Shift down to forth gear or the car will stop.

In a colloquial way, ‘marcha’ refers to party:

Esta noche nos vamos de marcha y saldremos a tomar algo.

Tonight we are partying and we will have some drinks.

This song from Rosario Flores titled “Queremos marcha”, express her desire to go out, party and to have fun.

Pronunciation:

mahr-chah