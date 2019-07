Let’s turn over a new leaf and see some examples of this latest word.

En otoño las hojas de los árboles tienen un color rojizo precioso.

In autumn, the leaves of the trees are a beautiful reddish color.

Saca las hojas de la impresora, todavía no funciona.

Take out the sheets of paper from the printer, it still doesn't work.

El chef dijo que la hoja del cuchillo estaba bien afilada.

The chef said the knife blade was sharp.

If you say ‘árbol de hoja caduca’ it means deciduous tree:

En el colegio aprendes el nombre de los árboles de hoja caduca.

In school you learn the names of deciduous trees.





And if you ask for ‘una hoja de reclamaciones’ , you are asking for a complaints form:

Todos los establecimientos están obligados a disponer de hojas de reclamaciones.

All establishments are required to have a complaints form.

The expression ‘no hay vuelta de hoja’ means there is no turning back:

Tiene que ser así, es la única solución no hay vuelta de hoja.

It has to be this way, it is the only solution and there is no turning back.

Pronunciation:

oh-hah

Check out our other word of the day posts

This word of the day has been contributed by LAE Madrid, the leading Spanish academy in Madrid. Accredited by the Insitituto Cervantes, it offers Spanish courses for all levels and also has Spanish classes for kids and families.