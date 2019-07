'Aire libre' means outdoors:

¿Te gustan las casas con garaje al aire libre?

Do you like houses with an outdoor garage?

'Al aire' means vague, undirected or unfounded:

Lanzas quejas al aire y no las dices directamente a la cara.

You keep complaining here and there but don't say things directly face to face.

'Darse un aire' mean resemblance with other person:

Te das un aire al cantante de Queen.

You look like the singer from Queen.

'Coger aire' means to catch your breath:

El futbolista paró en medio del partido para coger aire.

The footballer stopped in the middle of the game to catch her breath.

'Dejar en el aire' means to leave hanging:

Hay que explicar bien todos los puntos durante la reunión y no dejar nada en el aire.

We have to explain all the points well during the meeting and leave nothing hanging.





Here is a Spanish song called Soy Como el Aire for you to watch on YouTube!

Aire soy y al aire

El viento no, el viento, el viento no

Que sin ti soy nadie

Sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no

Pronunciation:

ay-reih