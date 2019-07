We all know that the correct word for those who live in Madrid is Madrileños, and those in Valencia are Valencianos.

But what do you call people from Oviedo or Cuenca? And do you know the difference between palmeros, palmesanos and palmenses?

Here is the definitive guide to what to call the citizens of different cities in Spain.

The seven largest cities

Madrid — Madrileños ( Matritenses in old Spanish)

( in old Spanish) Barcelona — Barceloneses

Valencia — Valencianos

Sevilla — Sevillanos or Hispalenses

or Zaragoza — Zaragozanos

Bilbao — Bilbaínos

Málaga — Malagueños

The remaining regional capitals

Santiago — Compostelanos or Santiagueses

or Oviedo — Ovetenses

Santander — Santanderinos

Vitoria — Vitorianos

Pamplona — Pamplonicas

Zaragoza — Zaragozanos

Barcelona — Barceloneses

Valladolid — Vallisoletanos

Logroño — Logroñeses

Madrid — Madrileños

Valencia — Valencianos

Palma de Mallorca — Palmesanos

Toledo — Toledanos

Mérida — Meridanos

Murcia — Murcianos

Sevilla — Sevillanos or Hipalenses

or Las Palmas de Gran Canaria — Palmenses

Santa Cruz de Tenerife — Santacruceros

Provincial capitals

The remaining Spanish provincial capitals starting from Spain’s northwestern corner and moving east and south.

La Coruña — Coruñeses

— Lugo — Lucenses

— Oviedo — Ovetanos

— Santander — Santanderinos

— Bilbao — Bilbaínos

— San Sebastián — Donostiarras

— Pamplona — Pamplonicas

— Huesca — Oscenses

— Lérida — Leridanos

— Gerona — Gerundenses

— Pontevedra — Pontevedreses

— Orense — Orensanos

— León — Leoneses

— Palencia — Palencianos

— Burgos — Burgaleses

— Vitoria — Vitorianos

— Logroño — Logroñeses

— Zaragoza — Zaragozanos

— Barcelona — Barceloneses

— Zamora — Zamoranos

Valladolid — Vallisoletanos

— Soria — Sorianos

— Tarragona — Tarraconenses

— Salamanca — Salmantinos

— Ávila — Abulenses

— Segovia — Segovianos

— Madrid — Madrileños

— Guadalajara — Arriacenses or gudalajareños or most commonly alcarreños

— or or most commonly Teruel — Turolenses

— Castellón — Castellonenses

— Valencia — Valencianos

— Palma de Mallorca — Palmesanos

de Mallorca — Cáceres — Cacereños

— Toledo — Toledanos

— Cuenca — Conquenses

— Badajoz — Pacenses

— Ciudad Real — Ciudadrealeños

— Albacete — Albaceteños

— Alicante — Alicantinos

— Murcia — Murcianos

— Sevilla — Sevillanos or Hispalenses

— or Córdoba — Cordobeses

— Jaén — Jienenses

— Huelva — Onubenses

— Cádiz — Gaditanos

— Málaga — Malagueños

— Granada — Granadinos

— Almería — Almerienses

— Las Palmas de Gran Canaria — Palmenses

de Gran Canaria — Santa Cruz de Tenerife — Santacruceros

Don’t forget Spain’s automous cities, the north African enclaves:

Ceuta — Ceutíes or Ceutís

— or Melilla — Melillenses

And the islands:

Balearic Islands

Mallorca — Mallorquís or Mallorquíes

or Ibiza — Ibicencos

Menorca — Menorquís or Mernorquíes

or Formentera — Formenteranos

Cabrera — Cabreranos

Canary Islands

Tenerife — Tinerfeños

Gran Canaria — Grancanarios

Lanzarote — Lanzaroteños

Fuerteventura — Majoreros

La Palma — Palmeros

La Gomera — Gomeros

El Hierro — Herreños

La Graciosa — Gracioseros

And now for the tricky one:

This who live on the Canary Island of La Palma (island) are known as palmeros, while those in Las Palmas, the capital of Gran Canaria are known as palmenses. Residents of Palma, in Mallorca however, are known as palmesanos.

Simple!

List compiled by Lucas Villar on Quora

READ MORE: Ten 'English' words adopted and adapted into Spanish