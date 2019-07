Apart from mouth it means entrance or exit:

La boca del metro estaba llena de gente.

The underground entrance was really crowded.

A boca de jarro means suddenly or unexpectedly:

Nos dieron la noticia a boca de jarro ese mismo día.

We received the notice unexpectedly just that same day.

A pedir de boca means that something went really well, or that it couldn't be better:

Durante su presentación todo salió a pedir de boca.

During his presentation, everything went smoothly.

Cerrar la boca, use it if you want somebody to shut up (keep in mind it is a bit offensive):

En clase le dije que cerrase la boca, no paraba de interrumpir.

In class I told him to shut up as he kept interrupting.

Buen sabor de boca means you have a good memory of somebody or something from the past:

Durante la entrevista me dejó buen sabor de boca, así que es un posible candidato

During the interview he gave me a good impression so he is a possible candidate.

Boca-chancla is a colloquial term and it means blabbermouth:

Mi amigo es muy simpático pero a veces habla demasiado y es un boca-chancla.

My friend is very nice but sometimes he talks too much and is a blabbermouth.

Here we give you a poem from Spanish poet and playwright Miguel Hernández, who died at just 31 years of age in 1942 after being imprisoned for being on the Republican side in the Spanish civil war. You can read more about the meaning of this poem here.

La Boca

Boca que arrastra mi boca:

boca que me has arrastrado:

boca que vienes de lejos

a iluminarme de rayos.



Alba que das a mis noches

un resplandor rojo y blanco.

Boca poblada de bocas:

pájaro lleno de pájaros.

Canción que vuelve las alas

hacia arriba y hacia abajo.

Muerte reducida a besos,

a sed de morir despacio,

das a la grama sangrante

dos fúlgidos aletazos.

El labio de arriba el cielo

y la tierra el otro labio.



Beso que rueda en la sombra:

beso que viene rodando

desde el primer cementerio

hasta los últimos astros.

Astro que tiene tu boca

enmudecido y cerrado

hasta que un roce celeste

hace que vibren sus párpados.



Beso que va a un porvenir

de muchachas y muchachos,

que no dejarán desiertos

ni las calles ni los campos.



¡Cuánta boca enterrada,

sin boca, desenterramos!



Beso en tu boca por ellos,

brindo en tu boca por tantos

que cayeron sobre el vino

de los amorosos vasos.

Hoy son recuerdos, recuerdos,

besos distantes y amargos.



Hundo en tu boca mi vida,

oigo rumores de espacios,

y el infinito parece

que sobre mí se ha volcado.



He de volverte a besar,

he de volver, hundo, caigo,

mientras descienden los siglos

hacia los hondos barrancos

como una febril nevada

de besos y enamorados.



Boca que desenterraste

el amanecer más claro

con tu lengua. Tres palabras,

tres fuegos has heredado:

vida, muerte, amor. Ahí quedan

escritos sobre tus labios.

Pronunciation:

boh-ca

