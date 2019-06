But nothing brings out humour like adversity, so grab a cold drink, sit yourself directly in front of the fan and prepare to have a chortle at the creative ways Spaniards are reacting to the heatwave.

Here’s a few of our favourites:

A classic move

Trying to improve things but actually making them worse

Un saludo a la gente que vive en #SanMiguel ustedes sobrevivirán, los demás somos débiles #ElSalvador #OlaDeCalor pic.twitter.com/TbjDXh0ndb — Daniela M. (@Daniela_m6891) June 22, 2019

Just wishing for a good night's sleep

Learning to adapt our fashion senses to the heat

Gotta stay prepared

We all wish we were this dog right now

Taking inspiration from Mr Burns

Ojalá el señor Burns cubriendo el sol y salvándonos de esta #OlaDeCalor pic.twitter.com/JJlw5R9pTi — Daniel Funes (@Daniel11355592) June 28, 2019

It's the little things that get us through

Lo único que mola de la #OlaDeCalor es que me tengo que poner el ventilador de cara y si me miro en el espejo me siento como Beyoncé en un videoclip con melenaza al viento. pic.twitter.com/ILflyJuovh — Raquel García Renedo (@Kakely) June 28, 2019

Proof that accessories can be practical AND fashionable

So hot you could fry an egg on the asphalt and grill toast on the street.

Buenos días y #FelizViernes aprovechando el #CalorMortal voy preparando tostadas para todos😊 pic.twitter.com/6NnTC8ddJs — Alberto Bayón (@crispi08) August 3, 2018

And there was much humour, and jealousy about Galicia, the northwestern corner of Spain that is undoubtedly the best place to be this week.

This too:

This one jokes that in a Spanish supermarket they have placed time limits on shoppers in the frozen aisle.

Mercadona limitará el tiempo maximo de estancia en la zona de congelados hasta que se acabe el #CalorMortal



“No podemos refrigerar a todos. Hay que ser responsables en esto” pic.twitter.com/45Y6aa9NkH — Craca (@cracacraca) August 3, 2018

Only the cave dwellers will survive!

