Fifteen water-dropping aircraft were helping firefighters to put out the blaze, which broke out at around 2:30 pm (1230 GMT) in the municipality of Torre del Espanol in Tarragona province in the northeastern region of Catalonia, local firefighters said.

The blaze, which spread quickly due to strong winds and temperatures which reached 35 degrees Celsius (95 Fahrenheit) in the area, forced the evacuation of about 20 people and the closure of several roads, the regional government of Catalonia said.

Es tracta d’un dels pitjors incendis dels darrers 20 anys, amb un potencial de 20.000Ha. La feina d'aquesta nit és bàsica, tenint en compte que les dures condicions meteorològiques demà tornen a ser extremes.

Demanem la màxima precaució i responsabilitat!https://t.co/sEkfbXBSnp pic.twitter.com/nxqkLMlNN1 — Bombers (@bomberscat) June 26, 2019

Catalonia's regional interior minister Miquel Buch said the blaze had destroyed 3,500 hectares in just six hours and it could ravage as much as 20,000 hectares before it is put out.

"We haven't faced a fire of this seriousness in 20 years," he said in a Twitter message.

Ens trobem davant un incendi greu que feia 20 anys que no patíem. Han cremat 3.500 hac. en 6 hores i es podria arribar a les 20.000. Siguem molt conscients que qualsevol irresponsabilitat pot acabar sent una catàstrofe. Màxima precaució. pic.twitter.com/Jck4aXbDsL — Miquel Buch (@MiquelBuch) June 26, 2019

Spanish Prime Minister Pedro Sanchez wrote on Twitter that he was "concerned about the news coming from Tarragona and the families which have been evacuated".

Preocupado por las informaciones que nos llegan desde Tarragona y por las familias que han sido desalojadas. Gracias a todos los servicios de emergencia, bomberos y efectivos de @UMEgob y @mapagob que están trabajando para la extinción de #IFTorredelEspanyol y #IFRiberadEbre. https://t.co/MZwITFKLec — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 26, 2019

The fire comes as much of Europe was gripped by a record-breaking heatwave.

Meteorologists blame a blast of hot air from northern Africa for the scorching temperatures early in the European summer, which could send thermometers above 40 degrees Celsius (104 Fahrenheit) in France, Spain and Greece on Thursday and Friday.