Let’s take a look at some examples.

Pausa as a break:

Los actores hicieron una pausa en el ensayo para conocer al productor de la obra.

The actors took a break during the rehearsal to meet the play's producer.

It can also be used in a musical context (rest) or theaters (beat).

La duración de una pausa varía dependiendo de la nota que representa.

The length of a rest depends on the note that it represents.

Here is a really famous idiom that you should definitely know in laid-back Spain...

Sin pausa pero sin prisa

Slowly but surely

Here we give you a beautifully haunting song by Izal, which uses the word pausa and perfectly demonstrates its meaning:

Pausa

Yo solo pido pausa y tú me das ojos de huracán

Yo solo pido calma y tú haces espuma el agua del mar

Solo pido silencio y gritas que no digo la verdad

¿Tú qué sabrás?

Si despiertas lejos de esta casa

¿Tú qué sabrás?

Si no vives dentro de esta jaula

Yo solo quiero pausa, tú rebobinar

Yo solo busco un ritmo lento, tú velocidad

Yo solo pido una dulce mentira, tú toda la verdad

¿Tú qué sabrás?

Si despiertas lejos de esta casa

¿Tú qué sabrás?

Si no vives dentro de esta jaula

¿Tú qué sabrás?

Si nunca nadaste en mis entrañas

¿Tú qué sabrás?

Si no vives dentro de esta jaula

Pronunciation:

Pa-ow-sa

This word of the day has been contributed by LAE Madrid, the leading Spanish academy in Madrid.

