El café con hielo por las mañanas en verano ayuda a empezar bien el día.

Coffee with ice in the morning during the summer

El alpinista consiguió llegar a la arista de hielo que conduce a la cima de la montaña.

The alpinist made it to the ice ridge that takes you to the mountain top.

El frigorífico cuenta con un banco de hielo propio.

The fridge has its own ice cooler.

Compraron unas cubetas de hielo para servir el hielo en la fiesta.

They bought a few ice buckets to serve the ice in the party.

Algunos artistas se especializan en esculturas con bloques de hielo.

Some artists specialize on ice sculptures.

El conferenciante hizo algunas bromas para romper el hielo.

The speaker made a few jokes in order to break the ice.

Pronunciation:

READ ALSO: 10 phrases to discuss the weather like a true Spaniard