Let's take a look at some examples:

España tiene un clima muy diverso a lo largo de todo su territorio.

Spain has a very diverse climate throughout its territory.

Polonia es un país con un clima continental.

Poland is a country with a continental climate.

Hay un clima de expectación de cara al resultado de las elecciones generales.

There is an atmosphere of expectancy regarding the general elections.

Después del último caso de corrupción hay un clima de desconfianza en la población.

After the last corruption scandal there is an atmosphere of distrust among society.

Es más fácil trabajar en un clima de comprensión mutua.

It's easier to work in a climate of mutual understanding.

Muchos países viven un clima de inseguridad constante.

Many countries live in a constant climate of uncertainty.

Un buen clima de trabajo favorece la productividad.

A good work environment increases productivity.

Pronunciation:

Clee-mah

