If you own a home in rural Spain and have wondered whether it’s worth getting WiFi installed when you only spend part of your time there, this could be a very useful cost saver.

The European Commission will grant €15,000 to 510 municipalities in Spain for the installation, equipment and maintenance of WiFi connections in their squares, parks, health centres, museums, libraries and other public spaces.

But there are also Spanish towns and cities that will get the free WiFi4EU competition grant, including Seville, Segovia, Lleida, León and Logroño.

A total of 3,400 municipalities around Europe have been picked to receive the internet voucher, amounting to €120 million.

Spain is the country that received the most donations.

To find out if your Spanish town or village has been chosen, quickly scroll down the following list:

*If you want to find out what municipalities in other EU countries have been selected, click here.

Abarán

Abegondo

Abrera

Aguilar de la Frontera

Agullana

Ajamil de Cameros

Alaejos

Alaró

Albalat dels Sorells

Albalate del Arzobispo

Alberic

Albondón

Alborache

Alcaracejos

Alcobendas

Alcolea del Río

Alcora, l'

Alcoy

Aldeatejada

Algaba, La

Algarinejo

Alginet

Alhaurín de la Torre

Almanza

Almedinilla

Almegíjar

Almendralejo

Almoharín

Almoster

Almuñécar

Altea

Andilla

Anguiano

Anievas

Antas

Aranda de Duero

Aras de los Olmos

Arbeca

Arboleas

Arcenillas

Arenys de Munt

Areso

Argamasilla de Alba

Arganda del Rey

Argelaguer

Arroyo de San Serván

Ateca

Ávila

Avilés

Babilafuente

Bailén

Ballesteros de Calatrava

Balmaseda

Baña, A

Barañain

Barco de Ávila, El

Barraco, El

Barrios, Los

Batea

Bayarque

Beas de Segura

Beire

Benacazón

Beniarbeig

Benicasim

Benifaió

Beniflá

Bienvenida

Blanca

Blascosancho

Boltaña

Borja

Bornos

Borrassà

Breda

Brieva de Cameros

Buenavista del Norte

Bujalance

Buñol

Burgo, El

Burguillos del Cerro

Burjassot

Cabezas de San Juan, Las

Cádiar

Calafell

Calonge i Sant Antoni

Calvià

Camarles

Campoo de Enmedio

Camprodon

Camprovín

Canales de la Sierra

Cañaveral

Candamo

Candelario

Candeleda

Canet d'En Berenguer

Cangas del Narcea

Canicosa de la Sierra

Canillas de Abajo

Cantalapiedra

Cantalejo

Capileira

Capolat

Carataunas

Carcabuey

Carcaixent

Carcedo de Burgos

Cardedeu

Cardeña

Cardeñadijo

Carlet

Carmona

Casar de Cáceres

Casariche

Cascante

Cassà de la Selva

Castell, Es

Castellanos de Moriscos

Castellar del Vallès

Castellfollit de Riubregós

Castelló d'Empúries

Castellón de la Plana

Castellterçol

Castellví de Rosanes

Castilleja de la Cuesta

Castro-Urdiales

Cazalla de la Sierra

Cebreros

Cehegín

Cerdanyola del Vallès

Cervelló

Ceutí

Chiclana de la Frontera

Chilches

Chiloeches

Cirueña

Ciutadilla

Coaña

Corbins

Cornudella de Montsant

Corte de Peleas

Cortes y Graena

Corvera de Asturias

Cuarte de Huerva

Cubas de la Sagra

Cuervo de Sevilla, El

Cuevas de San Marcos

Cúllar Vega

Cumbres Mayores

Cunit

Daimiel

Écija

Ejea de los Caballeros

Elgoibar

Encina de San Silvestre

Encinas Reales

Errenteria

Escalona del Prado

Esparreguera

Estaràs

Estépar

Ezcaray

Finestrat

Flix

Foz

Fresno el Viejo

Fuente Obejuna

Fuenteguinaldo

Fuentesecas

Fuliola, La

Gabiria

Galaroza

Gáldar

Galinduste

Galisteo

Gandesa

Gandia

Garcia

Gata de Gorgos

Gátova

Gejuelo del Barro

Gelves

Gerena

Gestalgar

Getaria

Gironella

Gójar

Gomecello

Gormaz

Gósol

Gotarrendura

Gradefes

Granja de Torrehermosa

Grove, O

Guadiana del Caudillo

Guardo

Guijo de Ávila

Guijo de Galisteo

Herbés

Herrera del Duque

Higuera la Real

Horcajo de Montemayor

Hospital de Órbigo

Hospitalet de Llobregat, L'

Hostalric

Hoyo de Pinares, El

Huércal-Overa

Ibias

Isla Cristina

Istán

Jalón de Cameros

Jaramillo de la Fuente

Jasa

Layana

Lekunberri

Lena

León

Leza de Río Leza

Linares

Linares de Riofrío

Lladorre

Llambilles

Llanes

Llanos del Caudillo

Llavorsí

Lleida

Lobras

Logroño

Lorca

Luesia

Lumbreras

Luque

Madremanya

Madrigal de las Altas Torres

Magacela

Mairena del Aljarafe

Maldà

Malgrat de Mar

Manacor

Manises

Manresa

Mansilla de la Sierra

Manzanal de Arriba

Marín

Marines

Martos

Maside

Massalfassar

Matadepera

Matapozuelos

Medina del Campo

Merindad de Río Ubierna

Miguelturra

Molar, El (Madrid)

Molins de Rei

Montblanc

Montbrió del Camp

Montellano

Montesinos, Los

Montmeló

Montornès del Vallès

Montoro

Montserrat

Monturque

Monzón

Móra d'Ebre

Moralzarzal

Morata de Tajuña

Muel

Murias de Paredes

Muro de Aguas

Muros de Nalón

Muskiz

Mutxamel

Nalec

Navaleno

Navales

Navalperal de Pinares

Navalvillar de Pela

Navarcles

Navarredonda de la Rinconada

Navarrevisca

Navas de Estena

Navas de la Concepción, Las

Nules

Obejo

Olesa de Montserrat

Oliva de la Frontera

Olost

Omells de na Gaia, Els

Oña

Onil

Ordes

Orihuela

Otero de Herreros

Oviedo

Padules

Palau d'Anglesola, El

Palau-saverdera

Palau-solità i Plegamans

Palencia

Palma del Río

Palomar, el

Pampaneira

Papatrigo

Paracuellos

Parada de Sil

Partido de la Sierra en Tobalina

Paso, El

Paterna

Paterna del Río

Pedrajas de San Esteban

Pedrosas, Las

Pelayos

Peñaflor

Peñamellera Baja

Peñarandilla

Peñascosa

Peníscola

Peracense

Pescueza

Piedralaves

Pinos Puente

Pintanos, Los

Pitillas

Pizarra

Pobla de Lillet, La

Pobla de Massaluca, La

Polinyà

Ponferrada

Ponga

Pontedeume

Porreres

Porto do Son

Pórtugos

Póveda de Soria, La

Poza de la Sal

Pradoluengo

Preixana

Préjano

Proaza

Puebla de Cazalla, La

Puerto Moral

Puertollano

Punta Umbría

Quartell

Rafelbunyol

Rágama

Rasines

Real de Gandía

Regencós

Regumiel de la Sierra

Reinosa

Reus

Ribadavia

Ribeira

Riello

Riells i Viabrea

Rincón de Soto

Rinconada, La

Rioseco de Soria

Riudaura

Robledillo de la Vera

Rocafort de Queralt

Rodezno

Rollán

Roquetes

Royo, El

Rus

Salas de los Infantes

Sales de Llierca

Salt

Samboal

San Agustín del Guadalix

San Antonio de Benagéber

San Bartolomé de la Torre

San Juan del Olmo

San Lorenzo de El Escorial

San Martín de la Vega

San Martín del Rey Aurelio

San Sadurniño

San Sebastián de los Reyes

San Silvestre de Guzmán

San Vicente de la Sonsierra

San Vicente del Raspeig

Sangüesa

Sant Antoni de Portmany

Sant Climent Sescebes

Sant Esteve Sesrovires

Sant Feliu de Llobregat

Sant Guim de Freixenet

Sant Jordi Desvalls

Sant Julià de Vilatorta

Sant Mateu

Sant Miquel de Fluvià

Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Vilamajor

Sant Pere Pescador

Sant Sadurní d'Anoia

Sant Salvador de Guardiola

Sant Vicenç de Montalt

Santa Brígida

Santa Cruz de la Salceda

Santa Eugènia de Berga

Santa Margarida de Montbui

Santa Margarida i els Monjos

Santa María de los Llanos

Santa María de Sando

Santa María del Berrocal

Santa Marina del Rey

Santa Marta de Magasca

Santanyí

Santillana del Mar

Santo Domingo de la Calzada

Santo Domingo de Silos

Santpedor

Sanxenxo

Sardón de los Frailes

Sasamón

Segovia

Senyera

Serra

Serranillos del Valle

Sestrica

Seu d'Urgell, La

Sevilla

Siles

Singra

Sojuela

Soleràs, El

Somiedo

Soriguera

Sorvilán

Sotillo de la Adrada

Susinos del Páramo

Tales

Tapia de Casariego

Taradell

Tarragona

Tàrrega

Tavèrnoles

Tejeda

Teror

Terrassa

Tocina

Tomares

Tomiño

Tona

Tornabous

Torralba de los Sisones

Torreblascopedro

Torrejón de Ardoz

Torres de la Alameda

Torresandino

Torrijo del Campo

Torroella de Montgrí

Torrox

Toses

Trujillo

Ujué

Ullastrell

Unión, La

Utiel

Utrillas

Valdelacasa de Tajo

Valdenebro

Valdetorres de Jarama

Valdoviño

Valencia

Valencia de Alcántara

Valencia del Mombuey

Vall d'en Bas, La

Valle de Tobalina

Valoria la Buena

Valtorres

Valverde de Burguillos

Valverde del Camino

Vedra

Vega de Liébana

Vigo

Vilablareix

Vilafranca del Penedès

Vilalba

Vilalba Sasserra

Vilanova d'Escornalbou

Villa del Campo

Villa del Prado

Villa del Rey

Villadangos del Páramo

Villafranca de Córdoba

Villafranca del Campo

Villaherreros

Villamediana de Iregua

Villamejil

Villanueva de Argaño

Villanueva Mesía

Villar del Arzobispo

Villaralbo

Villares de Órbigo

Villarramiel

Villasdardo

Villaseco de los Gamitos

Villaseco de los Reyes

Villaviciosa de Córdoba

Villaviciosa de Odón

Villena

Vimianzo

Viniegra de Abajo

Xirivella

Reserve List:

Alhendín

Badajoz

Baterno

Carolina, La

Castellar

Castro Caldelas

Cobeña

Esparragosa de la Serena

Fuentepelayo

Grado, El

Jávea

Maià de Montcal

Oso, El

Sant Lluís

Santa Maria d'Oló