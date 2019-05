Communion bread

- El cura dio la hostia consagrada a cada uno de los feligreses.

The priest gave the Holy Communion to those in the congregation.

Damn, damn it!

- Hostia, ¿podrías mirar por dónde vas?

Damn it! Could you look where you are going?

- Me cago en la hostia, se me ha caído la silla en la pierna.

Shit! The chair fell on my leg.

- Hubo una discusión después del partido y se dieron de hostias.

There was an argument after the game and they beat each other up of each other.

- Todo le molesta, tiene muy mala hostia.

Everything angered her; she has a bad temper.

Pronunciation: Hos-ti-a

