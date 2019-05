Let's have a look at some of them!

Su abuelo tiene 90 años pero más vigor que nadie.

His grandfather is 90 but has more vigour than anyone else.

Se dirigió a la audiencia con mucho vigor y confianza.

He addressed the audience with vigour and confidence.

El corredor tomó vigor en la última vuelta y finalmente quedo en primer lugar.

The runner gained strength on the last lap and finally came out first!

It also means to come into effect or to be valid:

La nueva ley inmobiliaria entrará en vigor el 1 de Junio.

The new housing law will come into effect on the 1st of June.

Algunas leyes llevan en vigor desde la primera Constitución.

Some laws have been in force since the first Constitution.

Tu pasaporte debe estar en vigor para poder viajar en la fecha indicada.

Your passport must be valid to be able to fly on the designated day.

Pronunciation:

Vi-gor

