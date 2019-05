Let's have a look at some of its meanings in Spanish and how to use it:

La subida de las temperaturas después del invierno siempre es un motivo de alegría.

The rise in temperature after the winter is always a reason to be happy.

Aparenta alegría pero está atravesando un mal momento.

He feigns happiness but he is going through a bad time.

Su hija de 2 años es la alegría de la familia.

Her two year old daughter is a blessing for the family.

Cuando le dieron la noticia de su ascenso lloró de alegría.

When they gave her the new about her promotion she cried with happiness.

Los niños saltaron de alegría cuando se enteraron de que iban al parque de atracciones.

The kids jumped with joy when they found out they were going to the theme park.

Here we have a beautiful poem from Uruguayan poet Mario Benedetti. It has social and political resonance and discusses complex issues in his typical style of using simple language.

Defensa de la alegría

Defender la alegría como una trinchera

defenderla del escándalo y la rutina

de la miseria y los miserables

de las ausencias transitorias

y las definitivas



defender la alegría como un principio

defenderla del pasmo y las pesadillas

de los neutrales y de los neutrones

de las dulces infamias

y los graves diagnósticos



defender la alegría como una bandera

defenderla del rayo y la melancolía

de los ingenuos y de los canallas

de la retórica y los paros cardiacos

de las endemias y las academias



defender la alegría como un destino

defenderla del fuego y de los bomberos

de los suicidas y los homicidas

de las vacaciones y del agobio

de la obligación de estar alegres



defender la alegría como una certeza

defenderla del óxido y la roña

de la famosa pátina del tiempo

del relente y del oportunismo

de los proxenetas de la risa



defender la alegría como un derecho

defenderla de dios y del invierno

de las mayúsculas y de la muerte

de los apellidos y las lástimas

del azar

y también de la alegría.

Mario Benedetti

Pronunciation:

A-le-gree-a

This word of the day has been contributed by LAE Madrid, the leading Spanish academy in Madrid. Accredited by the Insitituto Cervantes, it offers Spanish courses for all levels and also has Spanish classes for kids and families.

