El río se desbordó tras las últimas lluvias.

The river overflowed after the recent rains.

To radiate

¡Su madre es muy buena, desborda amor!

His mother is really nice, she radiates love!

To overflow

El fregadero se acaba de desbordar debido a una rotura de tuberías.

The sink just overflowed due to broken pipelines.

To overflow with

Si realmente amas lo que haces debes desbordar pasión.

If you really love what you do you must overflow with passion.

To go beyond, , be too much for

La leche estuvo a punto de desbordar el cazo.

The milk almost boiled over.

Surpass

La lluvia constante podría desbordar la capacidad de la presa.

Constant rain could surpass the capacity of the water dam.

Pronunciation:

Des-bor-dar

