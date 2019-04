Here are some examples of how to use it:

Las escuelas privadas no han dejado de crecer en la última década.

Private schools haven’t stopped growing in the last decade.

Pablo no hace más que crecer como persona. ¡Es súper maduro!

Pablo doesn’t stop growing as a person. He’s so mature!

Mi hermano se está dejando crecer el pelo.

My brother is letting his hair grow.

El perro de mi vecino ha crecido mucho. ¡Está enorme!

My neighbour's dog has grown a lot. It’s enormous!

This is a phrase that is used to talk about something growing quickly:

Su empresa no hace más que crecer como la espuma. ¡Ya están en 5 países!

His business doesn’t stop growing. They are in 5 countries already!

Pronunciation: Cre-cer

