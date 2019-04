- La arena de la playa hace cosquillas en los pies.

The sand in the beach often tickles your feet.

- Un grano de arena.

A grain of sand

- El toro salió a la arena con mucha valentía.

The bull came out into the bullring with bravery.

- Los romanos celebraban batallas en la arena del estadio.

The Romans celebrated fights in the stadium.

There are also some phrases that use the word arena.

- Cada uno aporto su granito de arena para que la fiesta fuera un éxito.

Everyone did their bit to help make the party a success.

- Laura siempre hace una montaña de un grano de arena.

Laura always makes a mountain out of a molehill.

Pronunciation:

A-re-na

