Galicia es precioso, sobretodo su paisaje.

Galicia is beautiful, especially its scenery.

It can also refer to a painting of a landscape:

Compre un valioso paisaje de un artista del romanticismo.

I bought a valuable landscape from the romanticism movement.

This more specific meaning of farmland:

Paisaje agrario.

Farmland.

Here is a beautiful poem by Federico García Lorca, titled 'Paisaje':

Paisaje

La tarde equivocada

se vistió de frío.

Detrás de los cristales

turbios, todos los niños

ven convertirse en pájaros

un árbol amarillo.

La tarde está tendida

a lo largo del río.

Y un rubor de manzana

tiembla en los tejadillos.

- Federico García Lorca

Pronunciation:

Payee-sa-je

