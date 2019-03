A member of the El Paso group, a collective of painters and sculptors created in 1957 that was seen as instrumental in reviving Spanish art after the devastating civil war, Chirino was known for making abstract forms out of iron.

"We regret to tell you that our dear founder, Mr. Martin Chirino, left us today," the Martin Chirino Foundation said on Twitter.

"We are left without one of our great geniuses and an extraordinary person."

Lamentamos comunicarles que nuestro querido fundador, Don Martín Chirino, nos ha dejado hoy. Acompañamos en el sentimiento a su familia y amigos, nos quedamos sin uno de nuestros grandes genios y una persona extraordinaria. Descanse en paz, maestro. pic.twitter.com/Kpu69Wq7Mj — Fundación M. Chirino (@FMChirino) March 11, 2019

Born in 1925 in Gran Canaria, one of the Canary Islands, Chirino's father worked in shipyards, which gave him an early passion for iron crafts and wood carvings.



Artwork from the colletion at the Martin Chirino Foundation in Las Palmas de Gran Canaria.

A multiple-award winner, his works -- often made of coils, spirals or curves -- are on display in museums like New York's Metropolitan Museum of Art and Madrid's Reina Sofia.

Tributes have poured in for the sculptor, including from Spain's Ministry of Culture and the Prime Minister, Pedro Sanchez.

"Siento mucho la pérdida de #MartínChirino uno de los artistas que han marcado la escultura española de las últimas décadas. En museos de todo el mundo,en plazas de toda España quedan sus esculturas monumentales y espirales. Mi abrazo para sus familiares y amigos" José #Guirao. pic.twitter.com/bF9e1I7uTM — Ministerio de Cultura y Deporte (@culturagob) March 11, 2019