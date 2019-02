Enamorado means love and is used with the verb estar to describe being in love.

Estoy enamorado de ti.

I'm in love with you.

Here are some examples of how to use this word:

Nunca había visto a mi hermana así con un hombre, la veo muy enamorada.

I had never seen my sister like that with a man, she looks totally in love.

Fuimos a ver cuatro casas diferentes. ¡La última me tiene enamorado!

We went to view four different houses. I fell in love with the last one!

There are plenty of songs that include this word, here we give you this from Regaetton stars Wisin & Yandel, in which we see lyrics like:

Estoy enamorado

Te lo quiero confesar

Totalmente ilusionado

Me la paso pensándote

Nunca voy a soltarte

I'm in love.

I want to confess it to you.

Totally psyched.

I think about you all the time.

I'm never going to let you go.

Check it out here:

To finish today's special Valentine's Word of the Day, we have a poem by Gabriel Celaya, which uses the word beautifully.

A veces me figuro que estoy enamorado

A veces me figuro que estoy enamorado,

y es dulce, y es extraño,

aunque, visto por fuera, es estúpido, absurdo.

Las canciones de moda me parecen bonitas,

y me siento tan solo

que por las noches bebo más que de costumbre.

Me ha enamorado adela, me ha enamorado marta,

y, alternativamente, susanita y carmen,

y, alternativamente, soy feliz y lloro.

No soy muy inteligente, como se comprende,

pero me complace saberme uno de tantos

y en ser vulgarcillo hallo cierto descanso.

Pronunciation:

E-na-mo-ra-do