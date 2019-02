This means incentive, charm, attraction and when something has 'pull'.

Here are some examples of how to use this word:

La empresa ofrece alicientes a sus trabajadores dependiendo de la productividad.

The company offers incentives to the employees depending on their productivity.

Esperábamos mucho mas de esta obra de teatro pero resultó no tener ningún aliciente.

We had really high expectations for this play but it turned out to have no draw!

Pronunciation:

A-li-cien-te