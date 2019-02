Across Spain, 28 provinces were issued with weather warnings by Spain's State Metereological Agency (AEMET).

🔴 La #BorrascaHelena va a dejar viento, temporal marítimo🌊, lluvia☔ y nieve❄ Avisos en 28 provincias. Algunos colegios permanecerán cerrados por nieve #Precaución #FelizViernes pic.twitter.com/53dLGZmlXe — Policía Nacional (@policia) February 1, 2019

Galicia was the worst hit when the storm reached the peninsula during Thursday night, according to AEMET, which recorded hurricane-strength wind speeds of 136 km/h in Fisterra, a small town in the province of A Coruña.

Some streets in the eastern parts of Galicia were blocked by landslides and heavy snow caused problems on the roads.

In the provinces of Lugo and Ourense, the snow brought by 'Helena' caused traffic problems on some roads and forced the closure of the A-52 to A Canda.

La nieve dificulta la circulación en varios puntos. Así están las cosas en O Corgo, #Lugo, donde muchos camiones han tenido que parar su ruta. La @guardiacivil regula el tráfico en los lugares más conflictivos #BorrascaHelena pic.twitter.com/B6Na3mdXyV — A3Galicia (@Antena3Galicia) February 1, 2019

Due to the stormy weather, flights may be cancelled, so if you plan to travel in the Galician region this weekend, make sure to check your flight status and keep updated on the weather situation, states the tweet below:

Dificultades meteorológicas en el #aeropuerto de #Peinador #Vigo con cientos de #pasajeros afectados. Os recomendamos revisar las previsiones del tiempo y la info sobre vuestros #vuelos para este fin de semana afectado por la #BorrascaHelena #FelizFindehttps://t.co/Ke3MbvXML5 — Flightright ES (@Flightright_ES) February 1, 2019

In Seville (Andalucia), the ski resort of La Pinilla (Segovia) and the city of A Coruña the winds reached speeds ranging from 94 to 98 km/h.

Civil protection and emergency services recommend to secure doors, windows and all objects that could fall on public roads. The public were warned to stay away from trees, walls or building under construction as well as cranes that could be detached from the ground.

Views of 'Helena' from space.