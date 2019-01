A 62-year-old man died when his car hit fallen rocks on a road in the northern region of Asturias, while a 70-year-old man was killed when his car plunged down a ravine after part of the road he was driving on gave way, local emergency services said in separate statements.

De nuevo hoy la presencia del anticiclón atlántico y de un ciclón mediterráneo, genera un flujo intenso de componente norte sobre la Península, Baleares y zonas del entorno. pic.twitter.com/uph9zdgLYN — SINOBAS (@AEMET_SINOBAS) January 24, 2019

A 42-year-old man died in another car accident blamed on the weather while firefighters found the body of a 41-year-old man in a river on Thursday morning, a day after he had been reported missing.

Os dejamos unas imágenes tomadas por @BomberosAstur de #SMRA y #Mieres en el accidente de tráfico que se cobró la vida de una persona en la localidad de La Colladiella en #Mieres. https://t.co/hYCCvGQ8Zs — 112 Asturias (@112Asturias) January 24, 2019

"Asturias is in mourning. Four deaths due to heavy rains in recent days," tweeted Adriana Lastra, a lawmaker with Spain's ruling Socialists who represents Asturias, which is known for its fertile farmland and shamrock-green pastures.

Muy preocupados por consecuencias del #temporalAsturias. Ya hay 4 fallecidos... Cuencas mineras muy afectadas. Desalojada Térmica de Lada y abierta presa de Tanes. Nuestro apoyo y solidaridad con las familias de los fallecidos y con lpoblaciones afectadas. MÁXIMA PRECAUCIÓN. pic.twitter.com/XQ6TAJZ51k — MontepioMineriaAst (@MontepioAst) January 24, 2019

Images on social media showed swollen rivers and rocks crashing down from a mountain in front of a bus.

Emergency services workers evacuated 38 people from a hospital in the village of Arriondas late on Thursday due to the heavy rain, the regional government of Asturias said on Twitter.

Cuatro muertos en Asturias a consecuencias de las lluvias que dejan numerosas incidencias en la región https://t.co/56lJdYdC2r



El caudal del río Nalón en Ribera de Arriba ha aumentado hasta dejar estas imágenes ⬇️ pic.twitter.com/3jFMDEW2pR — Europa Press (@europapress) January 24, 2019

Classes in five schools were also suspended while several roads and railways in the region were cut.